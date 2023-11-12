Самые популярные в России породы: эти кошки, вопреки стереотипам, преданнее собак

Домашние кошки давно завоевали репутацию самостоятельных и независимых животных. Они не показывают свою зависимость от человека, в отличие от собак. При этом некоторые породы все же могут удивить своей привязанностью.

Как оказалось, персидская порода отличается своей преданностью. Эти кошки, несмотря на внешнюю холодность и безразличие, никогда не забывают о своем хозяине и не упускают его из виду, когда тот находится дома.

При этом в домашних условиях персы ведут себя как обычные собаки. Они могут взять контроль над маленькими детьми, общаться преимущественно со взрослыми. Вечера же такие кошки любят проводить на коленях у любимого хозяина, как и многие породы собак. Единственное, что отличает их от псов, — вальяжное поведение. Персы не так активны, поэтому вряд ли будут бегать за мячиком и постоянно играть.

Помимо этого, преданностью отличаются и сибирские кошки. Представители этой длинношерстной породы любят проводить каждую минуту со своим хозяином и никогда не забывают о человеке, даже если переехали в другой дом. Но так же, как и персы, игнорируют активные игры.