Самые опасные и коварные знаки зодиака по мнению мировых криминалистов

Люди привыкли обращаться к гороскопам, чтобы выяснить совместимость своего знака со знаком потенциального партнера, узнать, когда звезды сулят карьерный рост или премию, получить информацию о благоприятных и неудачных днях в ближайшем месяце. Наблюдения астрологов помогают нам многое узнать о своих качествах, любовных и рабочих перспективах, однако мало кто задумывается о “темной стороне” своего знака зодиака. Астрологи и криминалисты заинтересовались этим вопросам и составили рейтинг знаков, предрасположенных к агрессии, конфликтному поведению и насилию.

Рыбы

Представители водного знака кажутся настоящими душками, которые даже мухи не обидят. Однако, согласно статистике, под созвездием Рыб родилось немало серийных убийц. Все дело в том, что у этого знака очень подвижная психика, они невероятно чувствительны и импульсивны, что может привести к печальным последствиям. Обида, гнев, желание отомстить способны захлестнуть Рыб с головой - и пиши пропало.

Именно под этим знаком появились на свет американский “ночной сталкер” Ричард Рамирес, убивший порядка 20 человек, и Эйлин Уорнос, получившая прозвище “Ангел смерти”.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, по словам специалистов, идут на преступления не столько ради наживы или мести, сколько во имя острых ощущений. Представителей огненной стихии привлекает риск, они нарушают закон, не задумываясь о последствиях, потому что живут одной минутой. Стрельцом по гороскопу был печально известный Тед Банди, которого в прессе называли “самым красивым серийным убийцей Америки”. Мужчина, похожий на актера кино, с легкостью очаровывал своих жертв и втирался к ним в доверие.

По разным данным, от его рук погибли от 30 до 100 человек.

Скорпион

В гороскопе Скорпион имеет репутацию самого темного и зловещего знака. Он мастерски владеет искусством манипуляции, в большинстве случаев бывает злопамятным и мстительным. Ссориться с представителями этого знака чревато последствиями - Скорпион найдет способ испортить обидчику жизнь, а вот каким именно способом, предугадать невозможно. Под этим знаком родился Леонард Лейк, американский серийный убийца, подозреваемый в совершении 25 преступлений. Действовал он не один, а в паре с сообщником - Чарльзом Нг.