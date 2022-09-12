Самые нежные и ласковые: топ-3 «идеальных» знаков Зодиака

Идеальные отношения - это миф, убеждены многие люди. Вряд ли можно найти человека, который способен дарить лишь счастье и позитивные эмоции - в любой паре бывают конфликты и скандалы. Действительно, сложностей в романтических отношениях не избежать, однако астрологи считают, что есть знаки зодиака, которые максимально приближены к заветному идеалу. Им свойственны нежность, чуткость, забота по отношению к партнеру.

Телец

Представители земного знака со стороны могут показаться сухими и черствыми людьми, которые думают лишь о материальной выгоде и телесном комфорте. Однако на деле это очень ласковые, внимательные и отзывчивые партнеры. Да, Тельцы открывают свое сердце не каждому, многим уроженцам знака требуется немало времени, чтобы начать доверять избраннику, однако как только Рубикон будет перейден, они раскроются по-настоящему. Телец способен окружить свою вторую половинку неустанной заботой, очень мягкой и ненавязчивой, кроме того, он как будто обладает даром предугадывать желания.

Стоит подумать человеку о какой-то вещи - а Телец уже приносит ее на блюдечке.

Стрелец

Люди, появившиеся на свет под огненным знаком Стрельца, славятся как чувственные и страстные влюбленные. Именно рядом с ним партнер может почувствовать себя героем ромкома, которому посвящают безумные, но трогательные поступки: песню собственного сочинения, исполненную под окнами дома, букет из тысячи роз, романтическое свидание в каком-нибудь необычном месте - например, на крыше небоскреба. Отношения со Стрельцом похожи на сказку, воплотившуюся в реальность.

И если партнер будет отвечать уроженцу знака такой же любовью и заботой, можно не сомневаться, что романтика в паре будет жить очень долго.

Рыбы

Уроженцы водного знака ухаживают очень мило и трогательно. То записочку романтического содержания подкинут, то подарят, словно невзначай, вещь, о которой человек давно мечтал. Важно помнить, что каждому такому шагу предшествует дикое волнение и сомнения, правильно ли Рыбы поступают, не обидят ли чем-нибудь свою вторую половинку? Если вы хотите купаться в обожании долгие годы, нужно как можно чаще говорить представителям знака о том, какие они замечательные, поощрять их нежные порывы и дарить радость в ответ.