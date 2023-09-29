Самые неверные мужчины носят эти имена: их половинкам стоит быть настороже

У этих парней от легкого флирта до измены - один шаг.

Любой женщине хочется, чтобы избранник посвятил всего себя ей и только ей. Но, к сожалению, не все мужчины готовы хранить верность одной-единственной. Им постоянно нужны свежие эмоции и острые ощущения. Эксперты в области эзотерики назвали три имени, которые носят склонные к изменам мужчины.

Антон

Веселый и общительный Антон не страдает от нехватки женского внимания. Где бы он ни появился, вокруг непременно собирается толпа восторженных слушательниц. Смех, аплодисменты, флирт - все это неотъемлемая часть жизни такого парня. Правда, его второй половинке ни капли не смешно - кому понравится видеть партнера в окружении красоток?

Ситуация усугубляется тем, что Антон очень влюбчивый.

Ему достаточно поболтать с девушкой полчаса, чтобы взгляд подернулся мечтательной дымкой, а на губах появилась загадочная полуулыбка. Избраннице необходимо регулярно возвращать Антона с небес на землю и напоминать о своем существовании. Потому что в обратном случае он сам не заметит, как изменит.

Виктор

Как истинный победитель (а именно так переводится с латыни это имя), Виктор с феноменальной легкостью завоевывает девичьи сердца. Харизматичный, галантный и мужественный - таким предстает он перед дамами. Не мужчина, а ожившая греза! Безусловно, каждой хотелось бы заполучить такой ценный экземпляр себе.

Второй половинке Виктора приходится несладко, ведь он - любитель флирта “на грани”.

Обладателю этого имени льстит женское внимание, он не может без него существовать. Вот только от взаимных комплиментов один шаг до неверности - рядом с очередной прелестницей Витя способен позабыть обо всем на свете. В том числе о существовании законной жены или подруги.

Роман

Рома умеет красиво ухаживать, этого у него не отнять. У любой девушки приятно закружится голова от неожиданных сюрпризов и дорогостоящих подарков. Обладатель этого имени знает, как растопить нежное женское сердце, но, увы, с такой же легкостью он способен его разбить. Ведь Роман зачастую не готов долго хранить верность одной-единственной.

Придется постараться, чтобы удержать его рядом с собой.

Если избранница будет достаточно изобретательной и сможет регулярно удивлять Рому, то есть шанс задержаться рядом с ним надолго. Но и в этом случае стоит оставаться настороже - мужчина, нареченный этим именем, может увлечься кем-то другим в любой момент.