Самые несуразные ошибки советского кино рассмешат любого: как такое пропустили?

Как правило, фильмы, снятые в СССР, ассоциируются у зрителей с высоким качеством. Строгая цензура не допускала на экраны низкосортные проекты, да и режиссеры были крайне требовательны к себе и к актерам, с которыми сотрудничали. Тем не менее от несуразных ошибок советские шедевры это не уберегло.

Если внимательно смотреть фильмы того времени, то практически в каждом из них можно найти досадные ляпы. Довольно часто они касаются одежды героев, которая вдруг меняется в одной и той же сцене, или вещей из «будущего», неожиданно появляющихся в кадре, несмотря на то, что в период, когда разворачивается действие сюжета, их еще не существовало.

Ярким примером служит эпизод из фильма «Вий», в котором Хома Брут идет к священнослужителю. Рукав на его кафтане оторван, но уже через пару секунд он становится целым. Чудеса происходят и со шляпой барона Мюнхгаузена. В сцене, где он делится с охотниками историей своих приключений, его головной убор неожиданно разворачивается в другую сторону.

Что же касается «гостей из будущего», то их можно обнаружить на ногах героини Маргариты Тереховой в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Лента посвящена событиям начала XVII века, но Миледи щеголяет в обуви явно не того времени.