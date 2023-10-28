Самые несчастные знаки зодиака: их жалела даже Ванга из-за тяжелой судьбы

Ванга известна на весь мир своими пророчествами. Но далеко не все догадываются, что прорицательница также увлекалась и астрологией. Ясновидящая делила все знаки зодиака на несколько групп. Она была уверена, что некоторым людям благоволят ангелы-хранители и ведут их к успеху. Зато другим судьба посылает лишь трудности и несчастья.

Провидица выделяла четыре самых несчастных знака зодиака. Их обладателей Ванга искренне жалела и старалась всеми силами помочь.

Весы. Прорицательница полагала, что такие люди слишком зависимы от своего окружения. Они так стараются произвести нужное впечатление, что забывают о себе и постоянно пребывают в психологическом кризисе.

Близнецы. Их неудачи кроются в обилии комплексов. При возникновении первых же проблем такие люди склонны метаться из стороны в сторону, бросаясь в крайности. Кроме того, они легко становятся зависимыми от вредных привычек.

Рак. Обладатели подобного знака сталкиваются с трудностями из-за своей эмоциональности и подверженности депрессии. Им стоит заручиться поддержкой, чтобы каждая неприятность не превращалась в катастрофу.

Козерог. Такие люди зачастую сами придумывают себе проблемы, чтобы их преодолеть. В результате их жизнь напоминает постоянную полосу препятствий.