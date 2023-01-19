Самые несчастные по жизни женщины рождаются под этим знаком Зодиака

Богиня удачи, Фортуна, не отличается постоянством. Она то отворачивается от человека и смеется над ним, посылая всевозможные испытания, то снова обольстительно улыбается и осыпает подарками. Однако некоторые люди как будто бы попали в ее “черный список” - им катастрофически не везет во всех сферах жизни. Быть может, на то есть какая-то особенная причина? Астрологи убеждены, что все дело в знаке зодиака. Они назвали созвездие, под которым рождаются женщины, несчастные в любви и неудачливые в карьере.

Рыбы

За представителями водного знака в гороскопе давно закрепилась репутация нытиков. Даже если в их жизни в целом все в порядке, они будут без устали жаловаться на досадные мелочи. Вроде бы ничего страшного в этом нет, однако своими стенаниями по мелочам Рыбы как будто бы притягивают к себе более крупные неудачи.

Женщины, рожденные под знаком Рыб, обладают низкой самооценкой.

Они с самого детства не уверены в себе, недовольны своей внешностью и образом жизни. Неудивительно, что многие представительницы этого знака сбегают от реальности, которую ненавидят, в собственные грезы - туда, где все складывается идеально.

Но, как бы долго и упорно дамы-Рыбки не прятались от серой действительности, им все равно приходится вынырнуть из мира мечты и вернуться сюда. Тут-то уроженка знака, окинув взглядом собственную жизнь, и начинает плакать да причитать, как ей не повезло с работой, внешностью, мужем (нужное подчеркнуть).

В итоге с Рыбками зачастую получается как в том анекдоте, когда человек едет в метро и думает “Нелюбимая работа, все надоело, никакой радости”, а ангел-хранитель стоит за его плечом и записывает, убежденный, что подопечный думает о том, чего хочет. Своими пустыми претензиями Рыбы призывают на свою голову настоящие несчастья.

Стоит Рыбке подумать о том, как не хочется по утрам рано вставать и ехать в офис, как ее увольняют.

Пожалуется подругам на то, что любимый человек не закрывает тюбик с зубной пастой, как тот объявляет о необходимости взять паузу или расстаться. Чтобы не притягивать к себе неудачи, астрологи рекомендуют ей мыслить позитивно.

Вполне возможно, что радостные мысли и эмоции принесут в жизнь женщины-Рыбы по-настоящему приятные события и новости.

В конце концов, попробовав последовать этому совету, представительницы водного знака ничего не теряют - при желании они могут вернуться к своим обычным мыслям и жалобам.