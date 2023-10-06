Самые нерешительные: мужчинам этих знаков всегда нужна помощь женщины

Настоящий мужчина в массовом представлении - сильный, смелый, уверенный в себе добытчик. Рядом с таким любая женщина чувствует себя как за каменной стеной. Но иногда все получается ровно наоборот - представитель сильного пола нуждается в советах и поддержке со стороны своей второй половинки. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые нерешительные парни.

Рак

Всем хороши мужчины, рожденные под знаком Рака - внимательные, заботливые, чувственные. Однако и у них есть свои недостатки. Главным из них была и остается нерешительность. Парень, появившийся на свет под этим созвездием, не может похвастаться уверенностью в себе и смелостью. Вместо того чтобы настаивать на своем, он отступит назад.

Женщине, решившей связать свою судьбу с представителем водной стихии, придется всегда и во всем поддерживать своего избранника.

Ей стоит быть готовой к тому, что Рак постоянно будет обращаться к ней за советом, или, скорее уж, просить ее принять за него решение. Даме необходимо запастись терпением и деликатностью.

Весы

Представители воздушного знака хотят, чтобы всем вокруг было хорошо, а потому при принятии решений стремятся учесть мнение каждого человека. Как нетрудно догадаться, из этой изначально благой идеи не получается ничего хорошего. Весы очень скоро понимают, что, угождая одному человеку, они доставляют неудобства другому, и мучаются из-за этого.

Спутнице жизни постоянно приходится помогать мужчине-Весы.

Распутывать клубок проблем, в котором тот оказался, утешать его и давать советы. Представители воздушного знака настолько мнительные, что им нужны комментарии любой абсолютно по любому поводу - от “во что сегодня одеться” до “что выбрать на обед”.

Рыбы

Парни, рожденные под знаком Рыб, мечтают о возлюбленной-принцессе, такой же возвышенной и неземной, как они сами. Но, по факту, нуждаются в “мамочке”, которая будет их опекать. Представитель водного знака днями напролет витает в облаках, напрочь забывая о реальности. Он грезит проектами, которые принесут ему мировую известность, но пока даже пальцем о палец не ударил.

Пока мужчина-Рыбы строит воздушные замки, разбираться с реальными проблемами приходится его избраннице.

Именно она ищет и находит возможности, которые в перспективе помогут водному знаку добиться желанной цели. Поначалу тот скептически относится к советам партнерши, мол, сам справлюсь, но вскоре признает: без нее ему пришлось бы нелегко.