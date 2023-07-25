Самые нерешительные: этим 3 знакам Зодиака всегда нужен совет со стороны

Всем людям время от времени нужны добрые советы. В сложных жизненных ситуациях не обойтись без беспристрастного взгляда со стороны, который, возможно, укажет на то, что было недоступно нашему пониманию. Однако есть люди, которые без поддержки и одобрения друзей, близких и коллег шагу ступить не могут. По наблюдениям астрологов, чаще всего эти робкие зайчишки появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Рак

Чувствительная натура Рака доставляет немало хлопот и ему самому, и всем окружающим. Прежде чем приступить к какому-либо делу, представители водного знака тысячу раз представят самые худшие варианты развития событий. А затем, чтобы уж точно убедиться в правильности своего выбора, пойдут к близким за советом.

Если дело обернется неудачей, Рак воспримет это как настоящую катастрофу.

На время он замкнется в себе, но не для того, чтобы проанализировать свои действия, найти в них ошибки и в следующий раз поступить иначе, а для того, чтобы погрызть себя. Чей-то совет дает этому знаку иллюзию, что ответственность за провал лежит не только на нем.

Весы

Один из самых мнительных знаков в горосокопе - Весы. Люди, рожденные под этим созвездием, настолько сильно не любят принимать решения, что стараются переложить хотя бы часть ответственности на чужие плечи. Именно поэтому они будут донимать окружающих расспросами, как правильно сделать то или это, всю душу вынут.

Многие люди пытаются перевоспитать уроженцев воздушного знака, заставить их самостоятельно принимать решения.

Но, как утверждают астрологи, это напрасный труд. На какое-то время Весы действительно могут отстать от несчастного, но после снова подойдут за советом, да еще и с таким трогательным видом… Ну как им отказать?

Рыбы

Нерешительность Рыб может сыграть с ними злую шутку. Судьба посылает уроженцам водного знака много отличных возможностей в карьере и личной жизни. Однако из-за собственной мнительности они упускают их раз за разом. А потом, глядя на чужие успехи, грустно вздыхают: мол, везет же некоторым…

Прежде чем опредлиться, Рыбы обойдут всех друзей, коллег и знакомых, поделятся с ними своей дилеммой и попросят совета.

Впрочем, к тому моменту, как представитель знака наконец примет решение, вакантное местечко может и уйти кому-нибудь другому. Знаку останется лишь кусать локти от досады