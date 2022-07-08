Самые неприступные: 4 мужчины зодиака, которых почти невозможно влюбить в себя

Времена, когда правила этикета диктовали девушкам скромно ожидать инициативы мужчины, давно миновали. Сегодня любая из нас может, не дожидаясь особого повода, пригласить понравившегося представителя сильного пола на свидание. Однако отношения развиваются, когда в этом заинтересованы двое. А глядя на поведение некоторых мужчин, которые не торопятся делать ответный шаг, можно и вовсе усомниться в их желании продолжить знакомство с дамой. Астрологи считают, что причиной тому может быть не только характер джентльмена, но и его знак зодиака. Рассказываем, с представителями каких знаков привычные приемы соблазнения не помогут – слишком уж сложен пароль к их сердцу.

Рыбы

Парни, появившиеся на свет под знаком Рыб, отличаются высокой чувствительностью. Они не спешат открыть свое сердце навстречу любви, потому что по горькому опыту знают – это прекрасное чувство может обернуться и самой большой болью.

Если однажды Рыб ранили, потребуется много терпения и времени, чтобы они решились впустить кого-то снова в свою судьбу.

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Если вы готовы ждать долго и преданно, они это оценят.

Телец

Тельцам покровительствует Венера – планета, названная в честь богини любви. Мужчины, рожденные под этим земным знаком, могут сгорать от страсти и при этом не делать ничего, чтобы посвятить в свои чувства избранницу.

Небесные светила говорят, что Телец может долго ходить вокруг да около, оценивая потенциальную партнершу и решая, а стоит ли впускать в свою размеренную и комфортную жизнь такие перемены.

Стрелец

Обаятельные Стрельцы на первый взгляд кажутся ловеласами, готовы пуститься в очередную любовную авантюру по первому зову. Однако на деле же представители огненного знака тщательно избегают отношений, зная, что они сопровождаются ответственностью.

Все серьезное пугает мужчин-Стрельцов до дрожи, поэтому, какие бы манящие шелковые сети не расставляли девушки, они не попадутся в эту ловушку.

Дева

"У них вообще есть сердце?" – задаются вопросом девушки, глядя на неприступных, словно скала, Дев. Представители земного знака полностью сосредоточены на карьере и хобби, а вот заводить роман не спешат. Причина в том, что основательные Девы не хотят размениваться на краткосрочные интрижки, они ждут свою единственную и неповторимую.