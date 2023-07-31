Самые непослушные дети рождаются под этим знаком Зодиака: родителям придется сложно

Эти мальчишки и девчонки точно огорчатся, если что-нибудь на свете случится без них.

Маленькие дети бывают разные - кто-то послушно играет с машинками и куклами, пока мама и папа заняты, а кто-то непременно в отсутствие взрослых начинает шалить. Никакие увещевания, уговоры и даже наказания не производят на них должного эффекта. По наблюдениям астрологов, чаще всего самые непослушные малыши появляются на свет под определенным знаком зодиака. Это необходимо учитывать в процессе воспитания ребенка.

Овен

О сложном характере огненного знака известно даже тем, кто далек от астрологии. Уже в юном возрасте Овен начинает демонстрировать окружающим свой непростой и непокорный нрав. Мама и папа быстро замечают, что их чадо отличается от сверстников упрямством и капризами.

“Не хочу! Не буду!” - именно эти слова чаще всего слышат родители из уст маленького Овна.

Представителям этого знака, кажется, невозможно угодить ни в чем. Еда, игрушки, досуг - что бы ни предложили отпрыску мама с папой, он непременно начнет топать ножкой и требовать прямо противоположного.

На прогулках с крохой-Овном всегда трудно. Он постоянно норовит убежать и спрятаться от мамы, папы или бабушки с дедушкой, даже если они не договаривались поиграть в прятки. Приходится потратить много усилий и нервов, чтобы его разыскать, довольного произведенным эффектом.

Маленькие уроженцы огненного знака стремятся продемонстрировать свою любознательность самыми радикальными способами. Именно малыш-Овен залезает в лужу по уши, чтобы измерить ее глубину, или ест песок в песочнице, чтобы узнать, вкусный ли он и можно ли из него сделать настоящие куличики.

Астрологи говорят, что никакие запреты и наказания не помогут унять темпераментного Овна.

Дети, рожденные под этим знаком, такими родились - любознательными, непоседливыми и активными. Единственное, что можно сделать - направить их энергию в мирное русло.

Малыш-Овен будет счастлив, если родители запишут его в спортивную секцию или на танцы. Особенно хорошо для представителей этого знака подходят те виды спорта, где необходимо состязаться и проявлять волю к победе. Овен - лидер по натуре, соревнования и возможность побеждать нужны ему как воздух.

Да и в целом, как считают эксперты в сфере эзотерики, лучше всего кроха-Овен чувствует себя в больших коллективах.

Этот знак - очень социальный, он обожает знакомиться и общаться с малых лет. Поэтому стоит учесть эту особенность Овна и развивать ее с младых ногтей.