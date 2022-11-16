Самые наивные знаки Зодиака, которых обмануть, как попить сходить

Наверное, каждый из нас в детстве устраивал для друзей веселые розыгрыши, а потом беззлобно смеялся над их доверчивостью. Со временем, по мере взросления, кто-то утратил детскую наивность и начал относиться к чужим обещаниям настороженно, а кто-то по-прежнему принимает все за чистую монету и легко становится жертвой обмана. Рассказываем, какие знаки зодиака провести проще простого.

Овен

Представителей огненного знака уж точно не назовешь простаками, однако они регулярно становятся жертвами обмана по другой причине. Овны просто-напросто не представляют, что кто-то способен им солгать. Поэтому обвести этот знак вокруг пальца довольно просто, особенно если сопроводить свои обещания лестью.

Однако последствия будут плачевными - как только Овен поймет, что его доверие использовали в корыстных целях, обязательно отомстит.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, не привыкли думать об окружающих плохо. Поэтому они раз за разом с легкостью попадаются на удочку обманщиков или мошенников - а потом корят себя за то, что оказались такими доверчивыми. Каждый обман представители водной стихии воспринимают крайне болезненно, могут долго хандрить после того, как им откроется горькая правда. Но потом снова находят в себе силы доверять людям.

Весы

Уроженцы воздушной стихии - из тех, кто презирает ложь и старается избегать ее всеми силами. Того же самого Весы ждут от окружающих, однако их надежды снова и снова разбиваются о суровую реальность: люди пользуются наивностью этого знака и без зазрений совести их обманывают.

Вот только им следует помнить о том, что однажды чаша терпения Весов переполнится и они нанесут обидчикам ответный удар.

Стрелец

Стрельцы - из тех, кого можно назвать “душа нараспашку”. Они практически никогда не прибегают ко лжи, напротив, бывают даже чрезмерно откровенны с окружающими. Поэтому они ждут, что люди будут вести себя с ними так же в ответ, но, к сожалению, жестоко ошибаются. Астрологи говорят, что из-за своей открытости и доверчивости Стрельцы нередко попадают в лапы мошенников.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб живут в мире иллюзий, а потому часто принимают желаемое за действительное. Порой люди могут неприкрыто лгать уроженцам водного знака, но те будут раз за разом придумывать лгуну оправдания.