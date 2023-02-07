Самые нахальные и наглые люди рождаются под этими знаками Зодиака: их всего три

В детстве многие из нас слышали от родителей: “Скромность украшает человека”. Безусловно, постоянно стоять в сторонке, уступая все лучшее другим, тоже неправильно, необходимо найти золотую середину между деликатностью и амбициозностью. Однако некоторые люди готовы буквально на все, чтобы получить желаемое. Они пойдут по головам и будут строить козни, чтобы избавиться от конкурентов и первыми прийти к финишу. Рассказываем, какие знаки зодиака в гороскопе имеют репутацию самых нахальных.

Овен

Уроженцы огненного знака с малолетства привыкли расталкивать всех локтями, чтобы получить самую вкусную конфету, самую красивую игрушку или первыми попасть на аттракцион.

С годами беспардонность Овна только возрастает, его аппетиты становятся все больше, а стремление удовлетворить их - все сильнее.

На работе представители знака будут интриговать и подставлять коллег, чтобы заработать дополнительные очки в глазах руководства. В личной жизни Овен тоже тот еще нахал - отбить у кого-нибудь вторую половинку, поиграть и бросить для него обычное дело. Поэтому другим знакам стоит его остерегаться.

Лев

Для Льва нет на свете более важной персоны, чем он сам. Представитель огненной стихии ждет от окружающих, чтобы они относились к нему определенным образом, во всем соглашались и угождали. Если его требования не соблюдаются, Лев ведет себя как оскорбленная селебрити, то есть ругается и хамит не стесняясь.

Кроме того, уроженцы этого знака по-настоящему амбициозны.

Они во что бы то ни стало стремятся подняться на вершину, и, оказавшись в нескольких шагах от заветной цели, готовы на все, лишь бы прийти первым. Нередко Лев ведет себя некрасиво по отношению в друзьям и близким, если это принесет ему какую-то выгоду.

Скорпион

С уроженцами водного знака нужно держать ухо востро - они любят незаметно влезать в чужую личную жизнь и устраиваться как у себя дома. Свою вторую половинку Скорпион постоянно изводит ревностью, не видит ничего предосудительного в том, чтобы взломать ее или его аккаунт и прочитать личную переписку.

При этом представитель знака искренне не понимает, что его поведение неприемлемо.

А уж если он найдет хотя бы малейший намек на то, что партнер изменил ему или умолчал о чем-то, то еще и смертельно обидится. Можно бесконечно доказывать Скорпиону, что он не прав, но он будет твердо стоять на своем.