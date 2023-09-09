Самые мудрые женщины носят эти имена: всегда помогут советом

Считается, что мудрость приходит с возрастом. Мы смотрим на события сквозь призму жизненного опыта и понимаем, какое решение в данной ситуации будет самым верным. Но иногда мудрость присуща человеку с самого рождения. Как такое возможно? Эксперты в области эзотерики убеждены, что тут не обходится без влияния имени. Некоторые имена хранят в себе особенную энергию, которая дарит своей обладательнице мудрый взгляд на вещи. Вот какие женщины всегда готовы дать нуждающимся дельный и добрый совет.

Анастасия

Женщина, нареченная именем Анастасия, славится своим приветливым нравом. Общаться с ней легко и приятно. Даже усталые и грустные собеседники через десять минут после начала диалога с Настей расцветают и улыбаются. У нее живительная энергетика, недаром имя переводится с греческого как “воскресение” или “возвращение в жизни”.

Анастасия известна также своей мудростью.

К ней часто обращаются за советом и поддержкой. У обладательницы этого имени ясный ум, помноженный на хорошую интуицию. Даже если ей не довелось испытать что-то на личном опыте, она все равно может прочувствовать ситуацию, пропустить вокруг себя и подсказать, как правильно действовать.

Валерия

Обладательница имени Валерия может похвастаться высоким интеллектом. При этом она не просто “зубрилка”, а действительно умная и мудрая женщина. Лера не станет кичиться своим высоким IQ, но обожает учиться чему-то новому, узнавать то, что было недоступно ей раньше. Постоянное саморазвитие - вот к чему стремится Валерия.

Своими знаниями она охотно делится с окружающими, но только если уверена, что по-настоящему компетентна в вопросе.

С житейскими проблемами к Валерии тоже можно обращаться - на основании своего личного опыта и опыта знакомых она может оценить ситуацию и дать дельный совет.

Елизавета

Остроумная и любознательная Елизавета всегда готова прийти на помощь. Это активная, жизнерадостная женщина, которая умеет сразу же расположить к себе собеседника. Она готова выслушать любую проблему и помочь с ее решением, дать мудрый совет. Среди знакомых Лиза обладает непререкаемым авторитетом, к ее мнению прислушиваются.

Обращаясь к Елизавете за советом по какому-то личному вопросу, можно быть уверенным на все сто процентов, что детали беседы не будут переданы третьим лицам.

Лиза не болтушка и не сплетница, она с уважением относится к тем, кто доверяет ей свои секреты.