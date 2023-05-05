Самые мудрые люди рождаются в этот день: вы в их числе?

Считается, что мудрость приобретается с годами, однако некоторые счастливчики наделены ею с самого рождения. По мнению нумерологов, во многом это обусловлено датой появления на свет. Есть число, под которым настоящие мудрецы рождаются чаще всего - окружающие постоянно обращаются к ним за советом и внимательно прислушиваются ко всему, что они говорят. Рассказываем, какой день месяца несет в себе особенную энергетику и дарит своим подопечным острый ум и зоркое сердце.

7 число

Во многих культурах число 7 считается магическим, или, по крайней мере, сакральным. Возможно, потому, что она является одним из самых часто повторяющихся чисел в Библии - на седьмой день после сотворения мира Господь отдыхал, семь таинств насчитывается в православии, семь лет трудится Иаков за Рахиль и т.д.

В современном мире сакральной символике числа 7 не придают такого же большого значения, как прежде.

Большинство считают ее лишь “числом удачи”. Однако нумерологи спешат напомнить - люди, рожденные седьмого числа, от природы наделены удивительной проницательностью, умом и житейской мудростью - в них им поистине нет равных.

Все, кто появился на свет седьмого числа, с самого детства с удовольствием поглощают новые знания. При этом речь идет не только о чтении книг, просмотре познавательных передач и прилежной учебе, но и о самостоятельном изучении окружающего мира, попытках разобраться в природе вещей и человеческих отношениях.

Любознательные и наблюдательные - так можно коротко охарактеризовать подопечных семерки.

С возрастом эти качества никуда не исчезают, люди, появившиеся на свет седьмого числа, никогда не перестают учиться и познавать что-то новое. Также они могут похвастаться превосходной интуицией, ведь видят людей буквально насквозь.

Окружающие часто обращаются к подопечным семерки за советами, ведь они действительно могут терпеливо выслушать, проанализировать ситуацию вместе с собеседником и помочь сделать правильные выводы. При этом рожденные седьмого числа не навязывают свою точку зрения, а лишь наводят нуждающегося в поддержке человека на верный путь.

Умные и отзывчивые, мудрые и уравновешенные, эти люди пользуются большим уважением у окружающих.

Сами же они не ждут никакой особенной благодарности за свою поддержку, считая, что лучшей наградой является благополучие близкого человека и его счастье.