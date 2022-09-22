Самые мстительные: вот как после расставания ведут себя Овен, Рак и Скорпион

После расставания люди ведут себя по-разному: кто-то стремится поскорее забыть о боли, которую ему причинили, и вступает в новые отношения, а кто-то пристально следит за жизнью бывшего партнера и ожидает удобного момента, чтобы отомстить. Астрологи считают, что ко второму типу относятся определенные знаки зодиака - воспоминания о прошлом не дают им покоя и толкают на не слишком хорошие поступки. Рассказываем, о каких трех знаках идет речь.

Овен

Представители огненного знака после разрыва еще долгое время не могут успокоиться и по-настоящему отпустить ситуацию. Чтобы обратить на себя внимание бывшего партнера и задеть его, Овен как будто бы вступает с ним в негласное соревнование и стремится сделать все, о чем мечтал бывший, раньше него. Если тот, с кем произошло расставание, хотел отправиться в путешествие, можно быть уверенными в том, что Овен первым купит билет на самолет, а потом будет постить в соцсетях фотографии из страны, в которой вчерашний партнер так мечтал побывать.

И в новых отношениях Овен тоже будет демонстративно воплощать все желания бывшего, но уже с новой второй половинкой.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, удивительно эмоциональны и ранимы. Если тот, с кем они расстались, причинил им много неприятностей, они непременно захотят как следует ему отомстить. Разумеется, прокалывать шины у автомобиля бывшего или взламывать его аккаунт в социальных сетях Рак не станет, он для этого слишком утонченная натура, но найдет другой способ причинить боль. Удобнее всего ему это сделать с помощью слова - уроженцы водного знака будут жаловаться на бывшего партнера друзьям.

При этом они выставят себя мучениками и добьются того, чтобы общие знакомые встали на их сторону и перестали общаться с обидчиком-эксом.

Скорпион

Расставание со Скорпионом, неважно, мирное или со скандалами, сулит бывшему или бывшей множество проблем. Представители водного знака за время отношений успели прекрасно изучить все слабые места своей второй половинки - в том числе для того, чтобы использовать это знание в корыстных целях, если это потребуется. Чтобы отомстить, Скорпион нанесет болезненный удар прямо в “ахиллесову пяту” бывшего партнера, причем сделает это в самый неожиданный момент.