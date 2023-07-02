Самые любвеобильные: женщины этих знаков меняют мужчин как перчатки

Представительницы этих знаков не могут прожить без флирта и интрижек.

В далеком прошлом чересчур ветреные особы могли списать свой милый недостаток на проделки Купидона или иного божества, отвечающего за любовь и романтику. Мол, стрела злого шутника попала в сердце, разве можно противиться ее воздействию? Сегодня любвеобильность некоторых личностей можно объяснить в том числе с помощью знака зодиака. Астрологи рассказали, под какими созвездиями появляются на свет дамы, которые кружат головы поклонникам и меняют свои увлечения как перчатки.

Близнецы

Представительницы воздушного знака похожи на ветреную Кармен: они с легкостью дарят мужчине свое сердце, а потом так же легко забирают его обратно. Дает о себе знать двойственная натура Близнецов: сегодня этой девушке кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а завтра от чувств не остается и следа.

Женщина-Близнецы не умеет довольствоваться чем-то одним.

Ей постоянно нужны свежие впечатления и эмоции. Поэтому в какой-то прекрасный день она поймет, что не готова провести всю свою жизнь рядом с одним и тем же мужчиной и отправится на поиски новых любовных приключений. Вернется она только если сама того захочет.

Лев

Комплименты, флирт, бурлящая от эмоций кровь - все это жизненно важно женщине-Львице. Она может искренне любить своего постоянного избранника, но при этом душа ее будет страдать в отсутствие привычного количества мужского внимания. Однажды уроженка огненного знака не выдержит этой жажды и решит утолить ее.

При этом Львица не допустит даже мысли о том, чтобы навсегда уйти от партнера.

Втайне от него она будет флиртовать с другими мужчинами, заряжаться положительными эмоциями, а затем возвращаться в семейное гнездышко. Правда, если избранник все-таки узнает о похождениях суженой, то грандиозного скандала не миновать.

Стрелец

Огненным знакам на месте не сидится - как и Львица, женщина-Стрелец не отличается верностью. Правда, причины, по которым представительница пламенной стихии меняет кавалеров с удивительной частотой, иные.

Все дело в свободолюбивой натуре этого знака. Стрелец не хочет связывать себя серьезными отношениями.

Возможно, если бы уроженка этого знака встретила свой идеал, который “живет” у нее в голове, то без лишних раздумий осталась бы вместе с ним. Однако угодить женщине-Стрельцу практически невозможно. Только в зрелом возрасте эта дама задумывается о постоянных отношениях и создании семьи.