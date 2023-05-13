Самые любвеобильные люди имеют это сочетание восточного и зодиакального гороскопов: проверьте себя

Желание любить и быть любимым свойственно каждому человеку. Кому-то достаточно покорить сердце одного-единственного и наслаждаться его обществом до скончания века, а кто-то жаждет внимания от большого количества поклонников, да и сам влюбляется едва ли не каждый день. По мнению астрологов, такая любвеобильность свойственна людям с определенным сочетанием знаков по восточному и зодиакальному гороскопу. Рассказываем, кому самими звездами предписано пылать чувствами самому и воспламенять других.

Весы-Кролик

Люди, рожденные под знаком Весов в год Кролика, буквально источают чувственность и притягательность. Это очень романтичные натуры, которые легко попадают под власть эмоций и не противятся этому. А зачем, ведь быть влюбленным и сознавать, что вызываешь интерес, так приятно и волнующе!

Поклонников у Весов-Кролика всегда было предостаточно.

Еще в школе одноклассники противоположного пола дергали их за косичку или дразнились, чтобы привлечь к себе внимание. Этот знак никогда не оставался в долгу - он обязательно ответит на “комплименты”, да так, что вовек не забудется.

Чем старше становится Весы-Кролик, тем больше становится у него поклонников или поклонниц. При том, что представители этих знаков восточного и зодиакального гороскопа не имеют ничего против ухаживаний и отвечают флиртом на флирт, они не торопятся сделать свой окончательный выбор.

Отчасти это происходит потому, что этот знак ищет для себя самого лучшего партнера и не хочет размениваться в его ожидании.

Весы-Кролик убежден, что как только в его жизни появится “тот самый человек”, он непременно почувствует это - и вот тогда-то решится произнести заветные слова.

Однако даже став чьей-то второй половинкой официально или обручившись со своим партнером, Весы-Кролик вряд ли откажется от возможности пококетничать с симпатичными представителями противоположного пола.

Им доставляет удовольствие видеть, что они по-прежнему лакомый кусочек.

Женщины, рожденные под этими знаками, обожают кружить головы поклонникам и выходят замуж, вдоволь наигравшись в неприступную королеву и кандидатов на ее руку и сердце. Мужчины обладают горячим темпераментом и ищут спутницу, которая будет уравновешивать их нрав и опускать с небес на землю, когда в очередной раз замечтаются.