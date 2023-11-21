Самые лучшие мамы носят эти имена: у них вырастают счастливые и успешные дети

Считается, что в имени человека может быть зашифрован особый талант или удачливость в определенном деле. Например, в материнстве — ведь не все женщины одинаково хорошо справляются с задачей воспитания наследников.

Эзотерики верят: у обладательниц пяти женских имен шансы на то, чтобы стать счастливой и успешной мамой, выше, чем у остальных. Особой чуткостью и сыновьям и дочерям славятся Ирины. Они способны понять, что нужно драгоценному чаду, и не пожалеют ни сил, ни денег на воплощение его мечты.

Анны обычно упрямы, но в случае с семьей это приносит пользу. Ведь ничто не может остановить такую женщину, если она хочет дать своему ребенку все самое лучшее.

Валерии умеют окружать комфортом малышей и отлично ладят с подростками. У детей не бывает от них секретов. Нежные и заботливые Полины готовы разделить с сыном или дочкой любое увлечение. Они могут обсуждать корейскую поп-музыку или космические корабли — к таким мамам в первую очередь обращаются за советом.

Жесткие и волевые Екатерины с появлением детей становятся мягче и женственней. При этом железный характер сохраняют и всегда готовы защитить родственников от любых опасностей окружающего мира.