Самые красивые женщины носят лишь эти имена: им не нужен ботокс и макияж

Обладательницы этих имен не нуждаются в дополнительных ухищрениях, чтобы оставаться привлекательными.

Современная индустрия красоты может предложить огромный выбор косметических процедур, уходовых средств и бьюти-гаджетов. Существует невообразимое количество техник макияжа, с помощью которых можно в буквальном смысле слова нарисовать себе другое лицо. Однако женщины все равно будут снова и снова вздыхать завистливо, глядя на тех, кого матушка-природа наделила естественной красотой. Согласно наблюдениям экспертов в сфере эзотерики, такие счастливицы носят определенные имена.

Анастасия

Девушки, нареченные именем Анастасия, кажется, светятся изнутри. Они от природы обладают неповторимой энергетикой и шармом, которые притягивают к ним взгляды окружающих. Настя никогда не остается без внимания, а зачастую еще и выбирает публичные профессии вроде певицы, актрисы, ведущей.

Красота Анастасии - естественная. Блеск в глазах, здоровый румянец, улыбка на алых губах, роскошные волосы - завистницы говорят, что все это результат косметических ухищрений, но на самом деле это не так.

Настя хороша сама по себе, без дополнительных “украшательств” и вмешательства косметологов.

Екатерина

Обладательницы этого имени - неповторимые красавицы. Достаточно одного взгляда на Екатерину, чтобы понять: ее внешность - это дар природы. Безупречная кожа, ясный и глубокий взгляд, правильные и гармоничные черты лица - все это свойственно девушкам, нареченным данным именем.

Большую часть жизни Кати занимает физическая активность.

Она с удовольствием ходит в бассейн, посещает фитнес-клуб, а также занимается в танцевальных студиях. Поэтому фигура у обладательницы этого имени, как и яркая внешность, всегда на зависть другим девушкам.

Лилия

Как бы банально это ни звучало, своей красотой Лилия может соперничать с тем цветком, в честь которого названа. Девушки, которые носят это имя, что называется, выиграли в генетическую лотерею. Даже без минимума косметики они выглядят так, словно только что побывали в салоне косметолога - настолько безупречен их внешний вид.

Особенная гордость Лилии - ее локоны.

Обладательницы этого имени много времени уделяют уходу за своими волосами, благодаря чему могут похвастаться густой и длинной косой. Лилия предпочитает проверенные веками “бабушкины” средства, а вот дорогостоящие продукты с исключительно косметическим эффектом не жалует.