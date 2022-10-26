Самые красивые женщины мира по мнению звезд шоу-бизнеса: выбор подняли на смех

Звезды российского шоу-бизнеса составили собственный рейтинг самых красивых женщин мира. И выбор некоторых мужчин несказанно удивил пользователей Сети. Актер Станислав Садальский остановился как на признанных красавицах — Анастасии Вертинской, Марлен Дитрих, так и на неожиданной кандидатуре Нины Руслановой. Юморист Гарик Мартиросян и вовсе решил добавить своему перечню экстравагантности, включив туда наряду с Анджелиной Джоли и Джессикой Альбой персонажей «Нашей Раши» — Михаила Галустяна и Сергея Светлакова, переодетых в женщин.

А художник Никас Сафронов российским красоткам предпочел итальянок. Как пишет «Телепрограмма.pro », в качестве идеальных женщин он выбрал Софи Лорен, Анну Маньяни и Орнеллу Мути. Также в его список попали Ани Жирардо, Моника Беллуччи и Клаудиа Кардинале.

«Никас точно все определил. Неудивительно, ведь он и сам красив, поэтому красоту оценил точно», — поддержали его мнение комментаторы в Сети.

А вот с выбором Прохора Шаляпина пользователи не согласились. В список красавиц он включил самую богатую женщину в мире Элис Уолтон, владелицу Loreal Франсуазу Беттанкур-Майер, вдову с миллиардным состоянием Джулию Кох, жену основателя Amazon Маккензи Безос и собстенницу компании Mars Жаклин Марс. Все эти дамы заметно старше певца.