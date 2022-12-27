Самые красивые люди рождаются лишь под этими знаками Зодиака: а вы входите в список?

“Не родись красивой, а родись счастливой”, - гласит народная мудрость, однако опыт показывает, что привлекательные люди все же гораздо успешнее тех, кому меньше повезло с внешними данными. Американские ученые выяснили любопытный факт - если на посту руководителя компании находится человек с эффектной внешностью, это положительно влияет на стоимость акций. Оказывается, когда на экране появляется внешне привлекательный СЕО, участники фондового рынка испытывают к нему больший интерес и большее доверие, чем к менее привлекательному руководству. Одним словом, красота несомненно оказывает особенное воздействие на окружающих, но наделен ей не каждый. Рассказываем, под какими знаками зодиака на свет появляются настоящие красотки и красавчики.

Близнецы

Представители воздушного знака - личности многогранные. Они довольно часто меняют имидж, но, к восторгу или зависти окружающих, в любом образе выглядят на все сто процентов. “Подлецу все к лицу”, - вздыхают хейтеры Близнецов. Между тем астрологи отмечают, что уроженцы знака обладают удивительно гармоничной внешностью - именно она позволяет им проводить любые эксперименты со стилем и всегда оставаться на высоте.

Кроме того, привлекательности им добавляет их острый ум и превосходное чувство юмора.

Лев

Люди, рожденные под огненным знаком, могут похвастаться яркой и эффектной внешностью. Львы прекрасно сознают, какое впечатление производят на окружающих, поэтому нередко пользуются своим очарованием для того, чтобы добиться желаемого. Впрочем, чаще всего уроженцам знака не нужно идти на дополнительные ухищрения для того, чтобы сразить кого-то своим обаянием - природная харизма Львов сделает все за них.

Представители огненной стихии обладают врожденным вкусом и имеют свой запоминающийся стиль, которые больше ни с чьим не перепутаешь.

Скорпион

Еще один знак зодиака, который неизменно притягивает к себе взгляды окружающих - это Скорпион. Его представители наделены выразительной внешностью, кроме того, у них особенная чувственная энергетика. Загадочные Скорпионы так и манят к себе представителей противоположного пола, но не спешат отдавать кому-то предпочтение. Им нравится флиртовать, дразнить, бросать вызов.