Самые красивые девушки рождаются именно в этот месяц: проверьте, есть ли вы в списке?

Астрологи убеждены, что внешность человека зависит не только от генетики и других объективных факторов, но еще и от даты рождения. Дело в том, что расположение звезд и других небесных тел влияет как на характер, так и на черты новорожденного. Считается, что в определенные месяцы на свет появляются самые красивые люди. Рассказываем, какой месяц года, согласно астрологическим наблюдениям, богат на прекрасных и притягательных именинниц.

Июнь

По наблюдениям астрологов, самые красивые девушки появляются на свет в теплое время года. Больше всего красоток рождаются в первый месяц лета, в июне, когда природа расцветает. Подопечные июня могут не обладать классическими чертами лица, но при этом они невероятно привлекательные, харизматичные и сексуальные.

Ярким примером тому является Мэрилин Монро, которая праздновала день рождения 1 июня.

Девушка, чьи параметры были далеки от модельных, нашла свой собственный стиль и завоевала сердца поклонников по всему миру. Затмить голливудскую диву до сих пор не удалось никому - Монро считается эталоном женской привлекательности.

Еще одна июньская знаменитость, на которую равняются сотни тысяч женщин земного шара - Анджелина Джоли. Эта известная красотка родилась 4 июня. Согласно статистике, чаще всего дамы, прибегающие к услугам пластических хирургов, стремятся стать похожими именно на Джоли. Пухлогубая актриса, модель и режиссер стала настоящим секс-символом.

Кстати, именно среди дам, рожденных в июне, встречается больше всего супермоделей.

Достаточно вспомнить Хайди Клум (1 июня), Элизабет Херли (10 июня) и Бар Рафаэли (4 июня). Все эти красавицы в свое время стали королевами подиума, объектами восхищения мужчин и зависти женщин.

Среди российских звезд также немало красоток, появившихся на свет в июне. Например, Анна Чиповская (16 июня), Юлия Снигирь (2 июня) и Анна Ковальчук (15 июня). Все эти знаменитости могут похвастаться не только ярким актерским дарованием, но и выразительной, запоминающейся внешностью.

Девушки, рожденные в июне, также обладают множеством талантов.

Нередко они, как вышеперечисленные звезды, реализуют себя в сфере искусства - поют, танцуют, играют в театре или кино. Природный магнетизм, которым обладают июньские красавицы, притягивает к ним успех, славу и массу поклонников.