Самые красивые близнецы в мире выросли: посмотрите, что с ними стало

Модельная карьера Авы и Лии Клементс началась, когда девочкам было всего 7 лет. Родители увидели, что малышки очень красивы и фотогеничны. Девочки были в полном восторге и ответственно подошли к своей первой работе.

Они снимались для бутика одежды, которым владела их соседка. Все прошло успешно, и мама сестер отправила получившиеся кадры во все известные агентства. Тогда о юных моделях узнали такие компании, как Barbie, Disney, Nike и Converse. К тому же Аву и Лию стали называть самыми красивыми близняшками в мире.

Такую высокую планку непросто удержать, но девочки все еще справляются. Они появляются на страницах глянцевых журналов и активно ведут свои соцсети. Несмотря на то, что сестры заметно подросли, они остались такими же милыми и очаровательными близняшками с ангельской внешностью. При этом они не надеются только на свою красоту. Ава и Лия знают о важности образования и стараются усердно учиться.