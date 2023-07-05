Самые худшие жены по знаку Зодиака: тройка определена

Семейная жизнь не бывает совсем уж безоблачной - время от времени у каждой пары возникают сложности и разногласия. Другое дело, когда оба партнера или один из них не желает идти навстречу и отказываться от привычек, из-за которых отношения приходят в тупик. Астрологи рассказали, под какими созвездиями появляются на свет самые худшие жены - они не желают прислушиваться к избраннику, а также брать на себя обязанности и обязательства.

Овен

Горячая и страстная женщина-Овен - не из тех, кто станет посвящать свое время готовке и воспитанию наследников. Амбиции представительниц огненного знака простираются гораздо дальше домашнего очага. Ими движет желание достичь вершин, которые не покорялись никому прежде, совершать открытия и перевороты в своей сфере деятельности.

Мужчинам, решившим связать судьбу с дамой-Овной, стоит помнить: жена в привычном понимании этого слова из нее вряд ли получится.

Уроженка этого знака слишком ценит свою независимость, чтобы покоряться главе семьи и заниматься традиционными женскими делами. Не каждый парень будет рад видеть рядом с собой “командира в юбке”.

Близнецы

Попытки удержать рядом с собой женщину-Близнецы изначально обречены на провал. О каких домашних обязанностях, быте и рутине можно вообще говорить? Представительницы воздушного знака на такое не подписывались.

Штамп в паспорте для них не имеет никакого значения, ну так, разве что, похвастаться в соцсетях о смене статуса.

Если муж не способен каждый день удивлять даму-Близнецы, дарить ей свежие эмоции, или, по крайней мере, с легкостью пускаться в предложенные ею авантюры - можно даже не тратить свое время. Уроженки этого знака наградят супруга-зануду полным презрения взглядом и отправятся в свободное путешествие.

Скорпион

Кто хозяин в доме женщины-Скорпиона, можно даже не гадать - представительница этого знака с самого начала уверенно берет бразды правления в свои руки. Именно она создает “погоду в доме”, раздает поручения и распоряжения домочадцам. Если это кому-то не нравится - это определенно не ее проблемы.

Редкий мужчина захочет во всем подчиняться супруге, плясать под ее дудку.

Возможно, лучше всего брак с женщиной-Скорпионом сложится у того, кто сам привык полагаться на чужую волю. Все остальные с трудом проживут под одной крышей с уроженкой водного знака хотя бы неделю.