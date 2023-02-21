Самые грубые люди рождаются под этим знаком Зодиака

Астрологи рассказали, с кем в гороскопе лучше не иметь ничего общего.

Все мы время от времени бываем грубыми, невнимательными друг к другу, а то и вовсе игнорируем чужие чувства. Причины тому могут быть самыми разными - от банального плохого настроения до серьезных психологических проблем. Астрологи считают, что на отношении человека к окружающим сказывается и его дата рождения. Некоторые знаки зодиака - настоящие мастера уходить от разговора, хамить и грубить. Рассказываем, под какими созвездиями чаще всего появляются на свет такие неприятные личности.

Телец

С представителями земного знака никогда не угадаешь, чего от них ждать. Телец может вежливо общаться с вами, а потом, рассердившись на какую-нибудь мелочь, вспылить и накричать. Как правило, причина вовсе не в собеседнике, а в самом уроженце этого знака.

У Тельца есть свои триггеры, на которые он реагирует очень остро, но предугадать, какое именно слово или действие вызовет неприятные ассоциации и подтолкнет к грубости, при этом невозможно.

Дева

В гороскопе Дева имеет статус едва ли не самого высокомерного знака. Представители земной стихии часто уверены, что знают все на свете, а потому любят поучать окружающих и тыкать носом в ошибки (которые чаще всего таковыми не являются). Даже не будучи компетентной в вопросе, Дева будет доказывать собеседникам свою правоту. А если не получится, уйдет, громко хлопнув дверью напоследок. Не фатально, конечно, но осадочек от такого поведения остается.

Скорпион

Скорпионы - мастера игнорировать чувства, потребности, желания окружающих. Из представителей водного знака получаются те родители, которые покупают своему ребенку шоколадное мороженое, в то время как тот хочет фруктовое, и говорят:

“Ешь и не капризничай!”

Если Скорпион решил, что так надо - значит действительно надо, и хоть в лепешку разбейся, но доказать ему обратное не получится. Зато когда люди оставляют без внимания его собственные пожелания, Скорпион приходит в ярость.

Козерог

Ужиться с Козерогом под одной крышей или в одном офисе - задачка не из простых. Этот земной знак очень колючий, закрытый, неспособный идти на компромиссы. Попросишь его об услуге - промолчит и сделает вид, что не слышал. Если Козерог не в духе, впору вешать табличку

“Осторожно! Высокое напряжение!”

В такие моменты рядом с ним даже дышать надо осторожно, чтобы не вызывать взрыв негативных эмоций.