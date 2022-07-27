Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Очередное шоу закончилось для артистки весьма печально.
Анастасия Волочкова сломала свой перстень за 60 млн рублей. Танцовщица не смогла сдержать эмоции во время съемок.
Последние годы жизнь балерины окружена постоянными скандалами, которые активно обсуждают как в СМИ, так и среди фанатов. Как уверена Волочкова, многие люди, распускающие про нее слухи, на самом деле завидуют ей и мечтают оказаться на ее месте. Доказывая свою позицию, балерина настолько сильно разнервничалась, что начала стучать кулаком по столу и в итоге сломала свое драгоценное кольцо стоимостью 60 млн рублей.
«Людям хочется, чтобы мне было плохо», — признается танцовщица в эфире YouTube-шоу «Поясни за».
Как отметили фанаты, посмотревшие выпуск, Волочкова поддалась эмоциям, потому что находилась под воздействием запрещенных веществ. Якобы поэтому балерина не сдержалась и сломала свой перстень.