Самую странную сцену в «Брате» не увидели из-за жены Балабанова: она раскрыла детали
Первая часть кинодилогии «Брат» могла заиграть неожиданными красками.
Великий российский режиссер Балабанов одну из сцен для картины «Брат» написал специально для своей жены. Ее сюжет привел бы фанатов в шок, однако свет пикантный эпизод не увидел не по этой причине.
В этой сцене возлюбленная Данилы Света подвешена крюками к потолку. Ее избивают хлыстом, а сама она одета в садомазохистский костюм. Супруга режиссера Надежда — художник по костюмам. Балабанову хотелось придумать что-то, чтобы задействовать благоверную. Предполагалось, что она возьмется за работу над одеянием для Светы. Но Надежда Васильева не оценила усилий мужа и сказала, что эта сцена «не монтируется». Неясно, какими соображениями руководствовалась Васильева — техническими или эстетическими. Но эпизод пришлось вырезать.
Супруга Балабанова помогала одевать героев большинства его картин, и «Брат» не исключение. Так, в поисках растянутого свитера крупной вязки для Багрова Надежда обошла не один секонд-хенд. Балабанов поставил ей задачу — найти вещь для Супермена. Так найденный под промозглым дождем б/у свитер стал метафорической кольчугой, а сам Данила — новым русским богатырем.