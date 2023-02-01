Самую странную сцену в «Брате» не увидели из-за жены Балабанова: она раскрыла детали

Великий российский режиссер Балабанов одну из сцен для картины «Брат» написал специально для своей жены. Ее сюжет привел бы фанатов в шок, однако свет пикантный эпизод не увидел не по этой причине.

В этой сцене возлюбленная Данилы Света подвешена крюками к потолку. Ее избивают хлыстом, а сама она одета в садомазохистский костюм. Супруга режиссера Надежда — художник по костюмам. Балабанову хотелось придумать что-то, чтобы задействовать благоверную. Предполагалось, что она возьмется за работу над одеянием для Светы. Но Надежда Васильева не оценила усилий мужа и сказала, что эта сцена «не монтируется». Неясно, какими соображениями руководствовалась Васильева — техническими или эстетическими. Но эпизод пришлось вырезать.

Супруга Балабанова помогала одевать героев большинства его картин, и «Брат» не исключение. Так, в поисках растянутого свитера крупной вязки для Багрова Надежда обошла не один секонд-хенд. Балабанов поставил ей задачу — найти вещь для Супермена. Так найденный под промозглым дождем б/у свитер стал метафорической кольчугой, а сам Данила — новым русским богатырем.