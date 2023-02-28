«Самую старую жену Голливуда» не узнать: ее последние фото выбивают из колеи

«Росомаха», «Ван Хельсинг» и «Величайший шоумен» — самый брутальный и сексуальный обитатель голливудских холмов, к разочарованию множества поклонниц, давно и счастливо женат на Деборре-Ли Фернесс. Австрайлику, которая очаровала актера на съемках сериала «Коррелли», ненавидят все фанаты: мало того, что она старше Джекмана на 13 лет, так еще и внешности самой заурядной.

Хейт поклонниц именитого мужа не мешает паре. В этом году их союзу исполнится 27 лет. В браке они воспитывают двух приемных детей — такое решение они приняли после нескольких выкидышей у Деборры.

Она часто сопровождает своего мужа на светских мероприятиях. Внимательные поклонники заметили, что с годами (актрисе исполнилось 67 лет) она становится все привлекательнее. На фотографии, сделанной в 2022 году, звездная супруга выглядит похудевшей, модной и чуть более бледной.

Голливудская пара постоянно делится с поклонниками своими чувствами друг к другу. В декабре они показали трогательный совместный танец на Рождество, а осенью ездили в романтическое путешествие на яхте по Венеции.