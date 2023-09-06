Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР

Народная комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» создавалась в непростых условиях. Цензоры сильно порезали картину, уничтожив несколько любопытных сюжетов. При этом сам режиссер собирался сделать фильм двухсерийным.

Больше всего чиновникам не понравились эпизоды распития спиртных напитков, а также линия персонажа Сергея Юрского. А Александр Михайлов в прошлом вспоминал, что лента лишилась одной из самых смешных сцен с его героем.

Речь идет о «сне Кузякина». Мужчину мучает наваждение: ему кажется, что он сидит в просторном баре с сигарой и дорогим коктейлем с трубочкой. Перед ним выделывает замысловатые танцевальные па Раиса Захаровна. Но стоит Василию только повернуть голову, как рядом он видит свою семью и соседей: такие же коктейли оказываются в руках у бабы Шуры и дяди Мити, а также у Нади с детьми. Затем Кузякин ощущает, как кто-то бьет его по щекам. Когда он открывает глаза, то видит перед собой голубя. Герой приходит в себя и понимает, что находится в квартире у Раисы Захаровны, а рядом с ним воет щенок.