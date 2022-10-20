Самую шокирующую деталь похорон принцессы Дианы объяснили спустя 25 лет

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года. Неожиданная новость потрясла весь мир, а чуть позже новым поводом для обсуждения стали ее похороны.

Дело в том, что на траурной церемонии присутствовали принцы Уильям и Гарри, которым тогда было 15 и 12 лет. Юные наследники престола все время были рядом со своим отцом, принцем Чарльзом, но не проронили ни слезинки за все время.

Жителей Великобритании поразило такое поведение наследников престола. Долгие годы они не могли понять, почему Гарри и Уильяма пригласили на похороны, почему они вели себя так сдержанно. Как оказалось, причина этому кроется в просьбе их отца. Принц Чарльз попросил их держать себя в руках и не проявлять эмоций.

«Ты не плачешь, ты просто идешь», — именно это будущий король, по данным инсайдеров, сказал своему сыну.

Как оказалось, наставление принца Чарльза запомнилось его сыновьям на долгие годы. Как позднее признавался принц Гарри, он никогда не плачет, вспоминая о матери, хотя трагедию он воспринял очень болезненно и продолжительное время не мог справиться с горем.