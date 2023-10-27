Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам

«Ну, погоди!» смотрел каждый советский ребенок. Бесконечное противостояние Волка и Зайца и сегодня вызывает улыбку. Узнаваемые образы главных героев неоднократно увековечивали: на почтовых марках, в компьютерных играх. Однако первоначально персонажи выглядели совершенно иначе, их приключения зритель мог и вовсе не увидеть.

В 1969 году режиссер Геннадий Сокольский снял первую серию знаменитого мультсериала, но выпуск сильно смутил цензоров. Образы Волка и Зайца нашли слишком мрачным и злыми для детей. Руководство попросило сделать их более добрыми, однако художники отказались от дальнейших исправлений.

Идея так бы и висела в воздухе, если бы не Вячеслав Котеночкин. Мэтр решил воплотить задумку в жизнь — так появился мультик, любимый несколькими поколениями. На экране агрессивная вражда двух зверей превратилась в милую и юморную историю, которую поймет даже самый юный зритель.