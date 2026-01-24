Самую откровенную сцену в кино СССР сняли тайком и за 3 дубля: узнай об этом худсовет – отправил бы фильм на полку

В 1988 году фильм «Маленькая Вера» показал то, чего раньше на экране не видел никто: откровенную и продолжительную интимную сцену между героями. Камера не ограничилась намёками или поцелуями в темноте – она вплотную зафиксировала момент физической близости персонажей Веры и Сергея, вплоть до того, что актриса Наталья Негода предстала перед зрителем обнажённой.

Удивительно, но этой сцены не было в официальном сценарии – её сняли практически тайком. Режиссёр Василий Пичул заранее предупредил актёров, но в бумагах для худсовета этот момент не значился. Съёмки прошли в три дубля, пока на студии царила неразбериха из-за выборов руководства, и контролирующие органы попросту «проморгали» смелый эксперимент.

Когда правда вскрылась, было уже поздно – фильм был готов. От режиссёра требовали вырезать «этот момент», но Пичул проявил твёрдость. Благодаря начавшейся перестройке картину всё же выпустили в прокат, где она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Для зрителей это было шоком и откровением одновременно.

Сегодня эта сцена уже не удивляет, но для своего времени она была революционной. Она сломала табу и стала символом новых свобод. И хотя сейчас фильм смотрят уже не ради эпизода с Негодой, а ради честного рассказа о жизни, именно «та самая сцена» навсегда вписала «Маленькую Веру» в историю кино.