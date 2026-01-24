Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самую откровенную сцену в кино СССР сняли тайком и за 3 дубля: узнай об этом худсовет – отправил бы фильм на полку

Самую откровенную сцену в кино СССР сняли тайком и за 3 дубля: узнай об этом худсовет – отправил бы фильм на полку

24 января 2026 07:58
Самую откровенную сцену в кино СССР сняли тайком и за 3 дубля: узнай об этом худсовет – отправил бы фильм на полку

В итоге эпизод обсуждают уже 38 лет.

В 1988 году фильм «Маленькая Вера» показал то, чего раньше на экране не видел никто: откровенную и продолжительную интимную сцену между героями. Камера не ограничилась намёками или поцелуями в темноте – она вплотную зафиксировала момент физической близости персонажей Веры и Сергея, вплоть до того, что актриса Наталья Негода предстала перед зрителем обнажённой.

Удивительно, но этой сцены не было в официальном сценарии – её сняли практически тайком. Режиссёр Василий Пичул заранее предупредил актёров, но в бумагах для худсовета этот момент не значился. Съёмки прошли в три дубля, пока на студии царила неразбериха из-за выборов руководства, и контролирующие органы попросту «проморгали» смелый эксперимент.

Самую откровенную сцену в кино СССР сняли тайком и за 3 дубля: узнай об этом худсовет – отправил бы фильм на полку

Когда правда вскрылась, было уже поздно – фильм был готов. От режиссёра требовали вырезать «этот момент», но Пичул проявил твёрдость. Благодаря начавшейся перестройке картину всё же выпустили в прокат, где она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Для зрителей это было шоком и откровением одновременно.

Сегодня эта сцена уже не удивляет, но для своего времени она была революционной. Она сломала табу и стала символом новых свобод. И хотя сейчас фильм смотрят уже не ради эпизода с Негодой, а ради честного рассказа о жизни, именно «та самая сцена» навсегда вписала «Маленькую Веру» в историю кино.

Фото: Кадр из фильма «Маленькая Вера» (1988)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше