Самую маленькую маму России отговаривали рожать: оправдались ли опасения врачей (фото)

Роды — огромный стресс и сильная боль даже для абсолютно здоровой по медицинским показаниям женщины. И, разумеется, представительницам прекрасного пола, у которых есть особенности, мешающие «обычному» родоразрешению, этот процесс дается с еще большим трудом и рисками. А некоторым женщинам врачи и вовсе рекомендуют и даже настаивают отказаться от самостоятельных родов.

Так было и с самой маленькой будущей мамой в России. Рост девушки составляет 109 сантиметров, что позволило ей попасть в «Книгу рекордов России» как самой маленькой маме. Но на этом «бонусы» закончились.

Врачи отговаривали Валерию не только рожать, но и беременеть. Пугали историями, что все 9 месяцев ей придется лежать. Однако влюбленная и счастливая молодая женщина наплевала на советы и забеременела. По собственному признанию, всю беременность девушка «бегала как савраска». Пугали огромным животом, но живот оказался вполне естественный для ее роста. Один УЗИ-диагност и вовсе заявил, что родится карлик. Не подтвердились и эти опасения.

Да и кесарево прошло отлично. Сначала, конечно, были некие сложности. Малышка Ева просто не понимала, что мама не может так же долго и энергично двигаться, как она. И на детской площадке активную девчушку «ловили всем двором». Но сейчас Валерия привыкла, адаптировалась к новому статусу и вовсю наслаждается материнством, воспитывая «идеальную» дочь, и очень гордится своим главным достижением, которым называет семью.

Врачи, кстати, продолжают пугать молодую женщину. Но у новых «страшилок» есть основание. Боль в ногах, которые деформированы у Валерии из-за ее очень низкого роста, усилилась. Медики уверены, что ходить самостоятельно ей осталось не так уж и долго при таком течении недуга. Но «малышка» не унывает и в любой ситуации ищет позитив.