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Самую красивую женщину мира высмеяли после преображения: на лицо без слез не взглянешь

31 августа 2023 14:30
Самую красивую женщину мира высмеяли после преображения: на лицо без слез не взглянешь

Фанаты мечтают оторвать руки звездному стилисту.

Ким Кардашьян знает, как всего за пару минут из самой красивой женщины мира превратиться в чучело. На своем примере она доказала, что для этого достаточно всего лишь несколько раз чикнуть ножницами.

Бизнесвумен не может остановиться с экспериментами над собой, но результат их плачевный. Теледива распрощалась с титулом первой красотки, которым ее наградил пластический хирург Джулиан де Сильва в ходе своего исследования.

Началось с того, что Ким показалась на публике с короткой стрижкой каре и ровным пробором. Новый имидж расстроил поклонников. Те не знали, что главная беда еще впереди.

На очередном светском мероприятии американская звезда появилась с прической гораздо хуже. Брюнетка сделала короткую «детскую» челку и убрала волосы назад. Теперь на ее лицо без слез не взглянешь. Из-за неудачного преображения в Сети актрису жестко высмеяли.

«Из роскошной женщины в библиотекаря», «Надо же! Как челка делает образ дешевым», «Ее лицо теперь огромное», — злорадствуют хейтеры.

Самую красивую женщину мира высмеяли после преображения: на лицо без слез не взглянешь
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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