Самую красивую женщину мира высмеяли после преображения: на лицо без слез не взглянешь
Фанаты мечтают оторвать руки звездному стилисту.
Ким Кардашьян знает, как всего за пару минут из самой красивой женщины мира превратиться в чучело. На своем примере она доказала, что для этого достаточно всего лишь несколько раз чикнуть ножницами.
Бизнесвумен не может остановиться с экспериментами над собой, но результат их плачевный. Теледива распрощалась с титулом первой красотки, которым ее наградил пластический хирург Джулиан де Сильва в ходе своего исследования.
Началось с того, что Ким показалась на публике с короткой стрижкой каре и ровным пробором. Новый имидж расстроил поклонников. Те не знали, что главная беда еще впереди.
На очередном светском мероприятии американская звезда появилась с прической гораздо хуже. Брюнетка сделала короткую «детскую» челку и убрала волосы назад. Теперь на ее лицо без слез не взглянешь. Из-за неудачного преображения в Сети актрису жестко высмеяли.
«Из роскошной женщины в библиотекаря», «Надо же! Как челка делает образ дешевым», «Ее лицо теперь огромное», — злорадствуют хейтеры.