Самую красивую женщину мира высмеяли после преображения: на лицо без слез не взглянешь

Ким Кардашьян знает, как всего за пару минут из самой красивой женщины мира превратиться в чучело. На своем примере она доказала, что для этого достаточно всего лишь несколько раз чикнуть ножницами.

Бизнесвумен не может остановиться с экспериментами над собой, но результат их плачевный. Теледива распрощалась с титулом первой красотки, которым ее наградил пластический хирург Джулиан де Сильва в ходе своего исследования.

Началось с того, что Ким показалась на публике с короткой стрижкой каре и ровным пробором. Новый имидж расстроил поклонников. Те не знали, что главная беда еще впереди.

На очередном светском мероприятии американская звезда появилась с прической гораздо хуже. Брюнетка сделала короткую «детскую» челку и убрала волосы назад. Теперь на ее лицо без слез не взглянешь. Из-за неудачного преображения в Сети актрису жестко высмеяли.