Самую красивую актрису СССР сегодня не узнать: Ирине Алферовой 71 год (фото)

Ирина Алферова всегда выделялась яркой внешностью на фоне своих коллег. Именно ее окрестили самой красивой актрисой советского кино: поклонников прибавилось у знаменитости после выхода на экраны фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

Артистка не только построила успешную карьеру, но и успела выйти замуж и стать матерью. У нее есть дочь от первого брака — Ксения Алферова. На днях звездная наследница в социальных сетях показала, как выглядит ее 71-летняя мама.

Ксения опубликовала совместное фото с актрисой, на котором ту сначала трудно узнать. Однако, присмотревшись к снимку, интернет-пользователи понимают, что перед ними по-прежнему самая красивая актриса Советского Союза. Знаменитость нежно улыбается, глядя в камеру, а ее глаза буквально сияют.

Подписчики Ксении пришли в восторг от увиденного и засыпали Ирину Ивановну комплиментами.