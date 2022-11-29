Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самую красивую актрису СССР сегодня не узнать: Ирине Алферовой 71 год (фото)

Самую красивую актрису СССР сегодня не узнать: Ирине Алферовой 71 год (фото)

29 ноября 2022 10:45
Самую красивую актрису СССР сегодня не узнать: Ирине Алферовой 71 год (фото)

Новое фото звезды никого не оставит равнодушным.

Ирина Алферова всегда выделялась яркой внешностью на фоне своих коллег. Именно ее окрестили самой красивой актрисой советского кино: поклонников прибавилось у знаменитости после выхода на экраны фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

Артистка не только построила успешную карьеру, но и успела выйти замуж и стать матерью. У нее есть дочь от первого брака — Ксения Алферова. На днях звездная наследница в социальных сетях показала, как выглядит ее 71-летняя мама.

Ксения опубликовала совместное фото с актрисой, на котором ту сначала трудно узнать. Однако, присмотревшись к снимку, интернет-пользователи понимают, что перед ними по-прежнему самая красивая актриса Советского Союза. Знаменитость нежно улыбается, глядя в камеру, а ее глаза буквально сияют.

Подписчики Ксении пришли в восторг от увиденного и засыпали Ирину Ивановну комплиментами.

Самую красивую актрису СССР сегодня не узнать: Ирине Алферовой 71 год (фото)

«Ваша мама — самая красивая женщина в мире, не перестаю любоваться», «Эталон женщины и самой настоящей красоты», — пишут они в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video