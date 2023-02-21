Самую гламурную модель Британии не узнать: от ее вида мурашки по коже (фото)

Модель Джоди Марш когда-то считалась одной из самых гламурных женщин Британии. Но за последние годы с ней произошли кардинальные перемены, которые повергли ее поклонников в шок.

Сегодня 44-летняя Марш не стесняется выставлять себя в неприглядном виде на всеобщее обозрение. Трудно поверить, что когда-то эта неухоженная дама будоражила воображение всех мужчин Британии и сводила их с ума своими сексапильными образами.

Недавний снимок Джоди вызвал шквал критики со стороны ее поклонников. Модель предстала перед публикой в мешковатой и растянутой одежде, на ее голове красовался «хвост», а на заднем фоне царил беспорядок.

Впрочем, некоторые поклонники расценили этот пост как шуточный и восхитились смелостью и раскрепощенностью Джоди. Но многие отметили, что Марш пора взять себя в руки и вернуть былую форму, ведь она уже не та стройняшка, что была раньше. Модель известна не только как эпатажная персона. Джоди занимается благотворительностью и даже открыла фонд по защите животных. Сегодня под ее опекой уже более 250 питомцев, спасенных от забоя.