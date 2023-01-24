Самую душераздирающую сцену «Гарри Поттера» не показали: зрители были в ярости

Пятая часть серии фильмов о Гарри Поттере увидела свет в 2007 году, спустя четыре года после выхода романа. Режиссером картины выступил Дэвид Йейтс, который вместе со сценаристами весьма тщательно подошел к созданию фильма, однако некоторые важные сцены они все же решили вырезать.

Так, одна из самых душераздирающих сцен в романе — встреча Гарри Поттера с родителями Невилла Долгопупса. Гарри приходит навестить раненого Артура Уизли в больницу Святого Мунго и узнает, что на самом деле Алиса и Фрэнк все еще живы и долгие годы лежат под наблюдением врачей. После нападения Беллатрисы Лестрейндж они не умерли, но потеряли память, поэтому Невилл заботился о них и регулярно навещает в госпитале.

Увидев Долгопупсов, Гарри понимает, что его друг на самом деле стыдился истории своей семьи и обманывал всех в течение пяти лет. Этот эпизод, показывающий всю глубину персонажа Невилла, создатели решили не включать в фильм, что разозлило поклонников. К тому же они никак не упомянули, что Невилл был вторым мальчиком, который упоминается в пророчестве. Его история полностью совпадала с историей того, кому суждено убить Волан-де-Морта, однако поклонники узнают об этом лишь из книги.

Подобное отношение к истории одного из главных друзей Гарри Поттера возмутило поклонников по всему миру. Они писали сотни возмущенных писем продюсерам, но те так и не объяснили свое решение и в продолжениях не раскрыли историю Невилла.