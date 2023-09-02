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Самую богатую женщину России ненавидят простые люди: дело не в зависти

2 сентября 2023 16:45
Самую богатую женщину России ненавидят простые люди: дело не в зависти

Россияне затаили обиду на бизнесвумен.

Состояние в семь миллиардов долларов сделало Татьяну Бакальчук богатейшей женщиной России. Свое богатство бизнесвумен заработала благодаря созданному ею маркетплейсу Wildberries. И теперь предпринимательница может ни в чем себе не отказывать.

Акула бизнеса входит в закрытый клуб миллионеров под названием Falcon. Члены сообщества отдыхают вместе, устраивая охоту на зебр в Танзании, заплывы на яхтах и велопробеги в Италии. Они путешествуют на частных джетах и ужинают в лучших ресторанах мира.

Между тем простые россияне питают к Бакальчук лютую ненависть. И причина этого кроется вовсе не в зависти к роскошной жизни миллиардерши. Многих возмущает политика маркетплейса, которую установила предпринимательница. По мнению россиян, жадность и наглость владелицы прибыльного бизнеса не знает границ.

«Вот кто по 100 рублей за возвраты берет», «С такими комиссиями грех не стать самой богатой», «Не богатейшая, а наглейшая», — возмущается народ.

Фото: Кадр YouTube «Надежда Стрелец»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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