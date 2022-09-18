Самозванец и меценат: 5 фактов об Адриано Челентано, которые вы точно не знали

Российский зритель знает и любит Адриано Челентано – фильмы с его участием показывали по телевидению еще во времена СССР. Сейчас темпераментный итальянец почти не снимается в кино, но у него все еще миллионы поклонников по всему миру.

1. Адриано Челентано был пятым ребенком в очень бедной семье, подавшейся на север Италии в поисках лучшей жизни. В 12 лет будущий актер был вынужден оставить школу и пойти работать подмастерье у часовщика, чтобы хоть как-то помочь семье. 2. С юных лет Челентано обожает рок-музыку. В 17 он стал играть в группе, исполнявшей рок-н-ролл. Звезда признается, что не может проснуться от звука обычного будильника – его будит только рок. 3. Музыка – главная страсть в жизни Адриано Челентано. Челентано считает себя в первую очередь певцом и музыкантом, а потом уже актером. За свою жизнь артист написал более 600 песен и три десятка музыкальных альбомов. 4. Однажды Челентано продавал билеты на свой концерт всего по 1 евро. Этим он «усовестил» других популярных исполнителей. Челентано хотел, чтобы на его выступление люди могли прийти всей большой семьей и насладиться хорошей музыкой. 5. Несмотря на образ мачо на экране, в жизни Адриано Челентано однолюб. Они тайно обвенчались с женой, актрисой Клаудией Мори, в маленькой часовне, отказавшись от пышной свадьбы. Пара вместе уже более полувека. Они вырастили троих детей – дочерей Розиту и Розалинду и сына Джакомо.