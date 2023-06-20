Самойлова раскрыла секрет, как удлинить ноги на фото за секунду: понравится каждой

Ее личным блогом восхищаются не просто так.

Девушки уже давно научились ретушировать снимки, скрывая неровности кожи или лишние килограммы. Однако многих волновала еще одна проблема. Красавицы комплексовали по поводу своих ног, которые на фотографиях далеко не всегда смотрятся эффектно.

На помощь всем модницам пришла Оксана Самойлова. Поклонники звезды неспроста восхищаются ее личным блогом, в котором все посты напоминают идеальные картинки. Многодетная мать всегда выглядит великолепно, а ее фигуре позавидуют даже топ-модели.

Впрочем, отчасти это заслуга хорошего ракурса и правильно подобранной одежды. Например, для того чтобы удлинить ноги, Оксана надевает обтягивающие джинсы с высокой посадкой и дополняет образ узкими ботильонами. Благодаря такому незамысловатому способу любая девушка будет казаться выше и стройнее. К тому же не придется тратить драгоценное время на ретуширование фотографий.