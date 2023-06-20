Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самойлова раскрыла секрет, как удлинить ноги на фото за секунду: понравится каждой

Самойлова раскрыла секрет, как удлинить ноги на фото за секунду: понравится каждой

20 июня 2023 06:00
Самойлова раскрыла секрет, как удлинить ноги на фото за секунду: понравится каждой

Ее личным блогом восхищаются не просто так.

Девушки уже давно научились ретушировать снимки, скрывая неровности кожи или лишние килограммы. Однако многих волновала еще одна проблема. Красавицы комплексовали по поводу своих ног, которые на фотографиях далеко не всегда смотрятся эффектно.

На помощь всем модницам пришла Оксана Самойлова. Поклонники звезды неспроста восхищаются ее личным блогом, в котором все посты напоминают идеальные картинки. Многодетная мать всегда выглядит великолепно, а ее фигуре позавидуют даже топ-модели.

Впрочем, отчасти это заслуга хорошего ракурса и правильно подобранной одежды. Например, для того чтобы удлинить ноги, Оксана надевает обтягивающие джинсы с высокой посадкой и дополняет образ узкими ботильонами. Благодаря такому незамысловатому способу любая девушка будет казаться выше и стройнее. К тому же не придется тратить драгоценное время на ретуширование фотографий.

Самойлова раскрыла секрет, как удлинить ноги на фото за секунду: понравится каждой
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше