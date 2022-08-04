Самойлова подарила Джигану автомобиль за 30 миллионов

На днях Джиган отметил свой 37-ой день рождения. Рэпер, который раньше был завсегдатаем шумных тусовок и клубных вечеринок, провел праздник по-семейному, в окружении жены и их четырех детей в новом доме. Супруга музыканта Оксана Самойлова оценила примерное поведение мужа, оставившего скандалы в прошлом, и не поскупилась ему на подарок. На парковке перед особняком Джигана ждал роскошный минивэн Mercedes. Стоимость такого автомобиля колеблется в районе 30 млн рублей.

По всей видимости, достойными заработками в семье может похвастаться не только музыкант. Оксана уже несколько лет является главой фирмы по производству косметики под названием Sammy Beauty. По открытым данным, только за прошлый год компания получила более 900 млн рублей выручки. Также Самойлова реализуется и в соцсетях, в качестве блогера рекламируя определенные товары.

Еще в 2020 году пара была на грани развода из-за слухов об изменах и загулах Джигана. Оксана нашла в себе силы простить мужа, а певец пообещал исправиться и даже прошел курс реабилитации в клинике.