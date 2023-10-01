Самой смешной сцены могло не быть в «Джентльменах удачи»: Вицин придумал на ходу

В Советском Союзе было множество талантливых сценаристов, которые умели придумывать яркие, динамичные и смешные сцены. Но актерское ремесло полно импровизации: опытные артисты часто брали инициативу в свои руки, тем самым лишь украшая фильм. Похожая история произошла во время съемок картины «Джентльмены удачи».

Любимая зрителями комедия полна авантюрных и даже опасных эпизодов. Режиссер Александр Серый выгнал артистов на мороз ради забавных кадров. Савелий Крамаров категорически отказался растираться голый торс снегом из-за боязни простудиться. Но тут Серый пошел на хитрость.

Постановщик ни о чем не предупредил Раднэра Муратова, также принимавшего участие в сцене. Тот спокойной вышел на улицу в плавках, и тут Крамаров от обиды стал растирать его снегом. Георгий Вицин не растерялся и сразу включился в игру. Эпизод удалось снять, несмотря на все протесты Савелия Крамарова.