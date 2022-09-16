Самой счастливой невестой «Давай поженимся!» стала продюсер шоу: как это было

На шоу «Давай поженимся!» образовалась не одна пара, но далеко не все из них дошли до ЗАГСа. Часто герои проекта понимают, что совсем не подходят друг другу, и расстаются. Но есть и другие истории, с хэппи-эндом.

Оказалось, что свое счастье во время съемок шоу нашла его продюсер Екатерина Муравицкая. Именно она приглянулась Владимиру Максимову, который дважды становился участником передачи.

В первый раз он оказался среди трех претендентов на руку и сердце главной героини. Уже тогда Максимов положил глаз на Муравицкую, но дальше ухаживаний дело не дошло, поскольку продюсер была замужем.

Во второй раз Владимир стал уже главным героем проекта. Он выбрал одну из участниц, с которой начал отношения. При этом Максимов и его избранница начали общаться с Екатериной и ее супругом.

Пары дружили до тех пор, пока Муравицкая не развелась с мужем, а Максимов не разошелся со своей пассией. Тогда между приятелями и завязались романтические отношения, которые переросли в крепкий брак. Вот уже больше 10 лет супруги счастливы вместе.