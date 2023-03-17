Самой нежной топ-модели 90-х исполнилось 50 лет: ее внешность разочарует (фото)

Эпоха 90-х подарила миру лучших топ-моделей за всю историю. До сих пор их имена будоражат воображение и остаются символом безупречной красоты. В когорту самых роскошных девушек мира вошла Ева Герцигова, которая когда-то считалась самой нежной топ-моделью.

На днях звезде подиума 90-х исполнилось 50 лет. К огромному сожалению ее поклонников, за последние годы Ева утратила свою миловидность. Из нежного ангела она превратилась в худосочную женщину с резкими чертами лица. Портит образ Герциговой и ее неумеренный макияж, который прибавляет ей еще несколько лет.

Путь Евы к Олимпу был непростым. Она родилась в простой семье бухгалтера и электрика. После школы Герцигова собиралась поступать на математический факультет, но судьба распорядилась иначе.

Эффектную Еву заприметили на конкурсе красоты в Праге и вручили ей путевку в Париж. С этого момента началась ее головокружительная модельная карьера. Герцигова стала участвовать в показах и сниматься в рекламе известных брендов. Модель до сих пор востребована и часто появляется на подиумах и разных мероприятиях.