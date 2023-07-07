Самой крупной новорожденной в мире уже 15: растет сердцеедка (фото)

15 лет назад об этой девочке говорила вся Россия. Она родилась с уникальной особенностью — вес младенца составлял почти 8 килограммов. Акушерка чуть не упала в обморок: девочка была вдвое больше, чем обычные новорожденные.

Надя, как назвали девочку, была 12-м ребенком в семье. Еще во время беременности маме сообщили, что малыш будет чуть крупнее обычного, но такого не ожидала даже она. После родов она даже не могла укачивать дочку — заботы о Наде взял на себя отец.

Историю о необычной девочке с Алтая показали по телевидению, и о ней узнала вся страна. Поразительно, но Надежда была абсолютно здоровой. За исключением уникального веса при рождении она ничем не отличалась от других малышей и развивалась соответственно возрасту.

Сегодня Надежде уже 15 лет. Она давно сравнялась со сверстниками и выросла обычной девочкой, ничуть не крупнее своих родителей. Надя стала очень хорошенькой, и только пухлые щечки напоминают о том младенце-гиганте, которым она была.