Самой красивой женщиной в мире стала «русская»: скинула с пьедестала Беллу Хадид

Супермодель Белла Хадид не один год была лидером рейтинга самых красивых женщин планеты. Лицо домов Bulgari и Dior знают по всему миру. Однако, как выяснилось, теперь она уже не прекраснее и милее всех.

Несколько дней назад вышел очередной топ самых красивых женщин мира, составленный пластическим хирургом и косметологом Джулиан Де Сильвой. Лидером рейтинга стала актриса Джоди Комер, сыгравшая в мегапопулярном сериале «Убивая Еву» наемницу с русскими корнями по имени Вилланель, чье лицо совпадает с идеалом на 94,52%.

Хадид же заняла всего лишь третью строчку: соответствие черт ее лица параметрам так называемого золотого сечения составляет всего лишь 94,35%. Столько же имеет и занявшая вторую строчку звезда фильмов «Дюна» и «Величайший шоумен» Зендая. Кроме них в топ-5 списка доктора Де Сильвы попали певицы Ариана Гранде (99,81% соответствия идеалу) и Бейонсе (92,44%).