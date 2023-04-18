Самой красивой женщине планеты 55 лет: не поверите, как она выглядит сейчас

Титул самой красивой женщины мира много лет носила Джулия Робертс. Триумф актрисы состоялся в начале 90-х, когда она появилась в одном из главных кинохитов десятилетия. Речь идет, конечно, о легендарной «Красотке».

В нашумевшей картине Робертс снялась в роли «ночной бабочки» Вивьен. Компанию актрисе составил уже на тот момент прославленный Ричард Гир. Их дуэт стал культовым и до сих пор вызывает у публики восторг и чувство ностальгии.

От роли Вивьен отказывались многие актрисы из страха «подмочить» свою репутацию, но Джулия отчаянно мечтала хоть о какой-то роли. Она приняла предложение режиссера, и вскоре жизнь никому не известной Робертс круто изменилась.

Лучезарная улыбка актрисы и копна рыжих волос стали ее фишкой.

Актрису не раз объявляли самой красивой женщиной планеты, а мужчины всего мира сходили с ума от «красотки».

В октябре прошлого года Джулия отметила свое 55-летие. Робертс отказывается от пластических процедур, поэтому все возрастные изменения прекрасно видны на ее лице. Широкая улыбка по-прежнему остается ее визитной карточкой, но от былой миловидности нет и следа. Черты Джулии огрубели, а некогда волнующая женственность канула в Лету.