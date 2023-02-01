Самой красивой миллиардерше в мире 38 лет: посмотрите, что с ней стало (фото)

Дочь магната из Британии, которому принадлежит «Формула-1», Тамара Экклстоун могла позволить себе все что угодно. Громкие рауты, откровенные наряды и съемки для Playboy — все это быстро надоело сексапильной брюнетке. Она решила запомниться чем-то помимо полуголых фотосессий и основала продюсерскую компанию. Тамара снялась в реалити-шоу о себе самой и попробовала свои силы в качестве комментатора спортивных событий.

С годовым доходом более чем в 3,5 млрд долларов горячая гоночная принцесса решила выйти замуж. Через некоторое время поклонники обратили внимание на разительную перемену в 38-летней светской львице. В браке с брокером Джеем Ратлендом обладательница в прошлом безупречного тела «расплылась» и стала выглядеть нелепо в своих старых нарядах. Можно предположить, что на параметры Тамары повлияли роды: у супругов Экклстоун-Ратленд две дочки, одной из них всего два года.

В социальных сетях миллиардерши уже не увидишь фототчетов с бурных тусовок. Их место заняли милые семейные фотографии. И это преображение гораздо более сильное.