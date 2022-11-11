Самой красивой девушкой в Америке стал трансгендер: вы не сможете это развидеть

Мужчины-трансгендеры стараются не отставать от других и все активнее принимают участие в разных соревнованиях. Не так давно в одном из городов штата Нью-Гэмпшир первое место в конкурсе красоты присвоили девушке с «сюрпризом».

Кандидатура трансгедера Брайана, который признает себя женщиной, была одобрена организаторами мероприятия Miss Greater Derry. Внешность участника не соответствовала стандартам подобных конкурсов. Но, несмотря на свой специфический образ и внушительные параметры, Брайану удалось завоевать титул королевы красоты.

Трансгендер из города Дэрри не стал первым победителем в подобном женском соревновании. Давно известно, что такие мужчины, причисляющие себя к прекрасному полу, берут первые места на спортивных мероприятиях. Когда это случается, то в обществе разгорается огромный скандал.

Так, летом один трансгендер получил номинацию на «Женщину года» в университете Пенсильвании за спортивные достижения. Других девушек это возмутило, ведь все их труды и тренировки оказались напрасны.